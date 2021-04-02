В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что при оптимистичном прогнозе пандемия может закончиться через полгода. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются», — подчеркнула она.

По словам Пшеничной, при пессимистичном развитии событий пандемия может затянуться еще на год.

Кроме того, она отметила, что вскоре какой-нибудь из двух прогнозов действительно оправдается, однако какой именно, зависит от сознательности людей, выполняющих все требования по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что в будущем пандемии могут повторяться, это связано с тем, что в мире появился тренд на глобализацию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, зарегистрированы 4 554 264 случая заражения, выздоровели 4 176 419 человек, умерли 99 233.