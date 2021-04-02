Минздрав изучает вопрос о возможности вакцинировать «Спутником V» детей от 14 лет

Минздрав России прорабатывает вопрос о подключении детей старше 14 лет к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, подростки этой возрастной категории не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки.

«Сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что, в конечном итоге, может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей», — сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что антитела к коронавирусной инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.