В России стартуют доклинические испытания вакцины от COVID-19 в виде капель в нос

Доклинические испытания назальной вакцины от коронавирусной инфекции начинаются в «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — сказал эксперт.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, вводить препарат смогут исключительно врачи. Она уточнила, что вакцина будет такой же, как и стандартный инъекционный «Спутник V», однако в коробке будет находиться специальная насадка для распыления.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.