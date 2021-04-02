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Общество. Новости

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Новое уголовное дело возбуждено против мэра Майкопа

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Следователи завели новое уголовное дело против главы администрации Майкопа Андрея Гетманова по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по России по Республике Адыгея.

Как сообщает ведомство, чиновника подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По информации следствия, Гетманов незаконно купил и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были найдены и изъяты во время обыска в его доме.

В СК пояснили, что обыск осуществлялся на основании ранее открытого уголовного дела «по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)».

Ранее стало известно, что в отношении мэра Майкопа было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ). В связи с этим Майкопский городской суд решил отправить его под арест до 23 мая.

Как сообщалось, в мае 2018 года Гетманов под угрозами физической расправы и убийства вынудил бизнесмена, который занимался выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции, обменяться земельными участками. При этом участки отличались в цене и площади, из-за чего предприниматель лишился порядка пяти млн руб.

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