Депутат Сураев предложил изымать автомобили за многочисленные нарушения ПДД

Член комитета Госдумы РФ по транспорту Максим Сураев предложил изымать автомобили у водителей за неоднократные серьезные нарушения правил дорожного движения. По мнению депутата, после 15 штрафов в месяц нарушителя должны вызвать в ГИБДД для беседы, где его предупредят о возможном изъятии машины. Если водитель не прислушается, тогда автомобиль нужно будет изымать, рассказал депутат Госдумы «Газете.Ru».

«Мое личное мнение – если человек перевалил за 15-20 штрафов в месяц, это необходимо брать во внимание – должна быть рядом с ним какая-то галочка в ГИБДД, Госуслугах. С этим человеком должны разбираться. Необходимо сказать: «Еще одно нарушение и останешься без машины». А затем действительно изымать автомобиль», – уточнил депутат.

Известно, что спорткар не был оформлен на Эдварда Била, ещё в январе автомобиль сняли с учёта, а он ездил с недействующими номерами. За три месяца, по данным Дептранса, зафиксировано 566 нарушений при управлении этим автомобилем.