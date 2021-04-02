Правительство РФ изменило требования к заселению детей в гостиницы

Правительство Российской Федерации отменило требование о нотариальном согласии родителей при заселении детей в гостиницы. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства России.

«Требование о предъявлении нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу исключат из правил предоставления гостиничных услуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Согласно документу, такое решение связано с тем, что зачастую поездки с детьми сопоставимы по цене с услугами нотариуса. Также данное условие раньше превращалось в преграду, если ребенок совершал путешествие с близкими родственниками, а не родителями.

На данный момент при заселении несовершеннолетних граждан необходимо только письменное согласие одного из законных представителей, составляющееся в свободной форме. Однако в пресс-службе подчеркнули, что оформление нотариального согласия также остается доступным.

«Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы школ Москвы началась 1 апреля и продолжится до 5 сентября.