В Волгоградской области 106-летняя женщина привилась от коронавируса

106-летняя жительница Волгоградской области привилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает администрация региона на своей странице в Instagram.

«Елизавета Ильинична Бойко стала самой зрелой представительницей старшего поколения в Волгоградской области, получившей защиту от коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина родилась 5 сентября 1914 года. Вакцину Бойко получила в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где она проживает. Уточняется, что самочувствие у пациентки хорошее.

Ранее сообщалось, что самому пожилому жителю Москвы, получившему вакцину от коронавируса, 104 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.