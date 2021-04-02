СМИ: Anonymous рассказали о расходах Британии на дезинформацию про Россию

Международная сеть хакеров Anonymous утверждает, что рассекретила объемный массив данных специального департамента в составе МИД Великобритании, который занимается противодействием дезинформации и развитием СМИ, — Counter Disinformation & Media Development Programme (CDMD), пишет в пятницу «Лайф».

Известно, что на его деятельность только в 2017 году было дополнительно выделено 100 млн фунтов стерлингов, что, по мнению экспертов, может составлять около 20% общего бюджета в английской валюте.

Согласно представленной хакерами утечке, дипломатическое ведомство тесно работает со службой внешней разведки МИ-6. «По большому счету речь идет о неоколониалистской стратегии Великобритании под контролем спецслужб, которые управляют большой разветвленной сетью частных фондов по всему миру, а также известными СМИ», — отмечается в публикации.

Для объяснения собственным налогоплательщикам, на что тратятся бюджетные средства, было заявлено, что они выделены на борьбу с «кремлевской пропагандой и дезинформацией». Однако раскрывать содержание программы Тереза ​​Мэй, занимавшая на тот момент кресло премьер-министра Великобритании, отказалась под предлогом угрозы национальной безопасности.

По данным Anonymous, важную роль в этой деятельности играет общественная благотворительная организация, созданная в 1934 году королевским указом, — Британский совет, которая декларирует в качестве главной задачи сотрудничество в области образования и культуры. Именно на площадке ее филиалов проводятся различные образовательные программы и курсы на территории Европы, России и бывших республик СССР.

«Для «воспитания правильных чувств» среди граждан СНГ и в самой России проводятся европейские тренинги для журналистов. Задействованы и такие организации, как Albany Associates, M&C Saatchi, ORB International, IREX Europe, которые организуют мероприятия, посвященные просмотрам семейных фильмов и сериалов, продвигающих западные ценности и переключающих внимание населения бывших советских республик с празднования Дня Победы на чествование национальных культур. Разве вы когда-нибудь предполагали, что для этого можно использовать семейные турниры-викторины, вечера кино и городские игры? Кроме того, стало известно о новой практике вложения денег в оппозиционных комик-стендаперов», — говорится в статье «Лайф».