Рошаль предложил наградить врачей, оперировавших в горящем кардиоцентре

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль заявил, что необходимо вручить государственные награды врачам, которые продолжали делать операцию в кардиохирургическом центре Благовещенска во время пожара в здании этой клиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Он отметил, что «преклоняется перед хирургами, операционными сестрами и санитарками Благовещенского кардиоцентра, которые в сложнейших условиях, с угрозой для собственной жизни, прекрасно закончили операцию у тяжелого кардиологического больного».

«От имени Общероссийского народного фронта и Национальной медицинской палаты мы выносим благодарность нашим героям и считаем, что их поступок должен быть отмечен государственными наградами», — сказал Рошаль.

Как сообщалось, врачи кардиоцентра в Благовещенске, несмотря на пожар в медицинском учреждении, успешно провели операцию.

В пятницу, 2 апреля, в Благовещенске загорелось здание кардиохирургического центра. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Из здания были эвакуированы 120 человек, пациентами из которых являются 70 человек, а остальные — персонал центра. Как стало известно, пожар уже потушили.