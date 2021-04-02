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Общество. Новости

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ФСБ задержала экстремиста, планировавшего нападения на жителей Барнаула

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Барнауле сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО), намеревавшегося подготовить нападения на жителей города. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным службы, соответствующая организация появилась для координации националистов Украины, Белоруссии и России при проведении незаконных акций.

Отмечается, что силовиками был задержан житель Барнаула, являющийся гражданином России. Он планировал по заданию куратора ЭНО из Украины реализовать акции «прямого действия» в отношении уроженцев Центральной Азии, объектов, где собираются мусульмане и органов власти.

Силовики нашли у задержанного взрывчатку, экстремистскую литературу. Кроме того, он отправлял фотографии объектов, которые, предположительно, были его целью, украинскому куратору.

Мужчина признался в подготовке преступления. Он также рассказал, что в феврале 2021 года сам связался со сторонниками ЭНО из-за того, что был не доволен государственной политикой в сфере миграции.

Ранее силовики задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского радикального движения «М.К.У».

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