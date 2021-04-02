Союз России и Белоруссии сравнили с Евросоюзом

Процесс становления Союза России и Белоруссии демонстрирует схожие черты в сравнении с развитием Европейского Союза (ЕС), заявил «Ленте.ру» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич.

«Нынешнюю ситуацию можно комментировать в рамках оценки «разумный оптимизм» и постоянно сравнивать ее с проблемами и достижениями наших соседей-европейцев», — констатировал он.

Эксперт отметил, что направление развития Союза России и Белоруссии выбрано в целом то же, что и в случае с ЕС: общее пространство в экономике, координация внешнеэкономических связей, общая социальная политика.

«Нужен ли для этого единый рубль или какая-то иная валюта? Не факт. Опять же давайте смотреть на соседей. Польша вошла в ЕС? Конечно. Польша вошла в зону евро? Нет. Швеция вошла в ЕС? Да. Довольна? Да. Вошла в зону евро? Нет. Поэтому стоит ли нам гоняться за целями, которые наши брюссельские соседи вроде бы и провозгласили и даже какое-то время пытались достичь, а потом аккуратно отложили в сторону?» — отметил Межевич.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.