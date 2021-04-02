Аферисты убедили пенсионерку скинуть с балкона миллион рублей

Мошенники, убедившие 79-летную пенсионерку из Москвы в том, что она помогла раскрыть преступление, сумели обманным путем выманить у нее один миллион рублей, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк.

Пенсионерка обратилась в полицию после того, как за несколько дней до этого ей позвонил мошенник, представившийся местным участковым. Лже-полицейский заявил, что пенсионерка должна помочь следствию в раскрытии преступления, для чего необходимо согласиться с требованиями мошенников.

Почти сразу ей позвонили предполагаемые мошенники и потребовали снять со счета миллион рублей, принести их домой и скинуть с балкона.

«В отношении фигурантов — неработающих приезжих — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила представитель МВД РФ.

В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили мошенников и задержали их, аферистам предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в Москве мошенники попытались обмануть родственника Сталина.