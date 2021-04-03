В Тунисе открыли памятник Юрию Гагарину

В Тунисе открыли памятник первому в мире космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в церемонии принял участие российский посол в Тунисе Сергей Николаев. Он подчеркнул, что первый полет человека в космос практически совпал с выводом на орбиту первого тунисского искусственного спутника Challenge One.

«Бюст Юрия Гагарина станет символом набирающего обороты двустороннего взаимодействия. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств», — говорится в сообщении.

Бронзовый бюст космонавта, созданный украинским скульптором Алексеем Леоновым, был передан в дар тунисской стороне международным благотворительным фондом «Диалог Культур — Единый Мир» при содействии посольства России.