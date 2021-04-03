В РПЦ заявили о снижении темпов прироста новых случаев COVID-19 среди священников

Член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии протоиерей Максим Козлов рассказал об эпидемиологической ситуации среди священнослужителей РПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что священники стали реже получать положительные результаты анализов на коронавирус нового типа, по сравнению с показателями за осень и прошлую весну.

По его словам, прихожанам не стоит ожидать введения новых ограничительных мер в храмах.

«Конечно, есть новые случаи заболевания, но они значительно меньше», — сказал Козлов.

При этом он также положительно оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, эпидемиологическая ситуация развивается позитивно, пусть и не стремительно.

Всего за время пандемии в РПЦ, по данным Московской патриархии, коронавирусом переболели свыше 4 тыс. священнослужителей. Более 150 клириков скончались.

Ранее стало известно, что РПЦ не будет закрывать храмы из-за коронавируса по своей воле.