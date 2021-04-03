Врач считает, что коллективный иммунитет к COVID в РФ сформируется за 2-3 месяца

Основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусу нового типа среди россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, коллективная иммунная защита к COVID-19 может появиться уже через два — три месяца.

Он также отметил, что общий уровень иммунизации среди россиян находится на достаточно высоком уровне.

«Коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев», — сказал Островский.

При этом врач указал на то, что в стране вакцинация от коронавируса проходит недостаточно активно. Он призвал снять ряд юридических ограничений по требованиям к допуску к вакцинации для клиник.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об угрозе повторения пандемий.

В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».