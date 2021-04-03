Памятник героям шестой роты осквернили в Псковской области

Следователи начали проверку после публикаций средств массовой информации об осквернении памятника героям шестой роты в городе Остров Псковской области, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

«Из опубликованной в СМИ информации следует, что 2 апреля 2021 года неизвестные вандалы осквернили памятник героям 6-ой роты в г.Острове, Псковской области», – указано в сообщении.

На место происшествия выехал руководитель регионального главка СК, криминалисты и сотрудники территориального следственного отдела. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Чечне в бою с силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба.

Ранее сообщалось, что один из членов банды Басаева-Хаттаба приговорен к 14 годам колонии строгого режима. По данным СКР, он принимал участие в серии особо тяжких преступлений, среди которых – вторжение боевиков в Дагестан в 1999 году.