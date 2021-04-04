Во Флориде ввели режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов

В округе Манати, штат Флорида, введен режим чрезвычайного происшествия из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами на бывшем фосфатном предприятии в Пайни-Поинт, сообщил в своем Twitter губернатор штата Рон Десантис.

«Из-за возможного прорыва смешанной технической воды из южного резервуара на предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления», — написал Десантис.

Крупному городу Тампа в американской Флориде грозит эвакуация из-за токсичной воды, оставшейся после прекращения работы фосфатного рудника Пайни-Пойнт в 2001 году. После прекращения добычи ресурсов осталось более 3,5 млрд литров токсичной воды.

Одной из опасностей, связанных с хранением токсичных отходов, является риск их утечки в водоем, что может привести к цветению водорослей и массовой гибели рыбы.

На данный момент власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров, однако данный план ожидает утверждения и финансирования со стороны государства.

Ранее стало известно, что крупному городу в США грозит эвакуация из-за токсичной воды.