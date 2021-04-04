На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 8,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 8,5 км, сообщает сообщает ГУ МЧС по региону.

Пепловый выброс был зафиксирован утром 4 апреля. Высота пеплового столба составила до 8,5 км при высоте самого вулкана в 1,5 км.

Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние 255 км. Населенных пунктов на пути распространения нет.

Выпадение пепла в местах проживания людей зарегистрировано не было. Отмечается, что международное авиасообщение в районе вулкана не осуществляется. Туристических групп в районе Карымского не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана.