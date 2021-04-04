Кемеровская область получила более 250 млн рублей на строительство водопроводов

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Кемеровская область получит 278 млн рублей на строительство новых магистральных водопроводов. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Необходимая коммунальная инфраструктура будет создана в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах. По проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы. Строительные работы планируется завершить в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство водопроводов позволит обеспечить десятки тысяч человек качественной питьевой водой и снизит ее потери при транспортировке до потребителей.

Ранее сообщалось, что в Саратове произошла авария на водопроводе, в результате без холодной и горячей воды в нескольких районах остались 2 726 домов. Позже мэр города Михаил Исаев заявил, что в Саратове после аварии на водоканале частично ограничена подача тепла.