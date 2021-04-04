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Общество. Новости

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На Ваганьковском кладбище в Москве неизвестные вскрыли колумбарий

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В центре Москвы неизвестные осквернили кладбище, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным полиции, неустановленные лица повредили колумбарий и административное здание кладбища. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь заявил, что инцидент произошел на Ваганьковском кладбище. Были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища. О произошедшем сообщили в полицию в 10.00 в воскресенье, 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали вандала, осквернившего фигуры ангелов на кладбище.

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