В ходе стрельбы в США погиб один человек и двое получили ранения

В американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что данные о начавшейся стрельбе поступили около 22.00 в субботу, 3 апреля (5.00 воскресенье, 4 апреля, мск).

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения.

В результате стрельбы один человек скончался на месте. Остальные двое — доставлены в больницу для оказания помощи.

На данный момент полиция не располагает данными о злоумышленнике.