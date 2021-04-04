Премьер заявил, что Чехия не будет продлевать режим ЧС на фоне COVID-19

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что власти страны не намерены продлевать режим чрезвычайной ситуации на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что режим ЧС закончит действовать в следующее воскресенье, 11 апреля.

Премьер добавил, что принять такое решение рекомендовал министр национального здравоохранения Ян Блатный.

Бабиш уточнил, что, по мнению минздрава Чехии, в стране наблюдается тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации, которая происходит на фоне наращивания темпов вакцинации населения.

Ранее стало известно, что в Чехии ограничивают перемещение жителей из-за коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 131,6 млн заболевших, свыше 106 млн человек выздоровели, а более 2,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.