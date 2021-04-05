Число нелегально работающих мигрантов в России скократилось почти вдвое

Число иностранных граждан, нелегально работающих в России, почти двукратно снизилось в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

По данным ведомства, в 2020 году правоохранительные органы пресекли 40 989 правонарушений, связанных с нелегальной работой иностранцев, это на 40% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, снижение числа въезжающих в страну иностранных граждан привело к двукратному сокращению нарушений правил въезда или режима пребывания в России. Таких нарушений было выявлено на 51,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России разрабатывает законопроект, предоставляющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране даже при наличии нарушений.