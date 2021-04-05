В Москве в понедельник ожидается до +10°С

В Москве в понедельник, 5 апреля, ожидается до +10°С без осадков, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +8 до +10°C. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до 0...+2°C. Сохранится переменная область, осадков не ожидается. Ветер будет южным, его скорость составит 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, ночью – 739 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.