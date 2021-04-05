В Индии зарегистрирован новый антирекорд числа заболевших коронавирусом

В Индии за прошедшие сутки, 4 апреля, зарегистрированы 103 558 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

В прошлый раз схожие цифры отмечались 17 сентября прошлого года, когда было зарегистрировано 97 894 заболевших за день. Стремительный рост числа заболевших отмечается в Индии с середины марта.

Ранее, 20 марта, только в густонаселенном штате Махараштра был зарегистрирован 25 681 случай, из них — не менее 3000 в Мумбаи, финансовой столице и крупнейшем городе Индии. Всего в тот день было зафиксировано 40 953 случая.

За прошедшие выходные количество заболевших росло по несколько тысяч в день: о 89 129 заболевших сообщали в субботу, о 93 249 случаях — в воскресенье. В Махараштре ситуация остается стабильно тяжелой — 57 074 — или более половины случаев заражения зарегистрированы именно здесь.

Ранее Индия поставила новый рекорд по числу суточных заражений коронавирусом.