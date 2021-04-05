В Красноярске эвакуируют несколько школ из-за сообщений о «минировании»

В Красноярске проходит эвакуация людей из нескольких школ после поступивших сообщений о «минировании», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Отдельные школы эвакуируют», — сообщили в администрации.

Какие именно учебные заведения предположительно «заминированы» пока неизвестно.

Ранее в Подмосковье вновь сообщили о минировании всех школ и детсадов. В ГУ МВД по Московской области рассказали о том, что данные сообщения приходили на электронную почту.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.