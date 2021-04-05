Результаты белорусского аналога ЕГЭ будут учитываться при поступлении в российские вузы

Министерство науки и высшего образования России выпустило рекомендацию, согласно которой при поступлении в российские вузы можно принимать абитуриентов из Белоруссии по баллам ЦТ, учитывая их наравне с баллами по ЕГЭ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Приехать можно в Россию и сдать ЕГЭ. Но в этом году мы пошли навстречу и с учетом многочисленных обращений мы рекомендовали российским вузам принимать на обучение, в том числе на бюджетные места, абитуриентов из Белоруссии по результатам централизованного тестирования, это некий аналог ЕГЭ, который сдают выпускники белорусских школ», — заявил Фальков.

В российские вузы было отправлено письмо с соответствующими рекомендациями. По мнению главы Минобрнауки, выпускникам из Белоруссии будет проще поступить в российские вузы.

Ранее стало известно, что Белорусским студентам упростят поступление в вузы РФ.