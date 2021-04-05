В Москве полиция проверила 135 церквей после сообщений о «минировании»

Полицейские в Москве проверили 135 церквей после того, как неизвестные сообщили о «минировании» нескольких храмов в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сообщение с угрозами было получено в воскресенье, 4 апреля, его отправили по электронной почте. В письме злоумышленники угрожали взорвать три церкви в центре столицы, где якобы были установлены 40 взрывных устройств.

«На место выезжали полицейские и кинологи, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

По его словам, авторы письма требовали перечислить им на счет 2 млн руб.

4 апреля католики праздновали Пасху, а в Православных церквях началась крестопоклонная неделя в период Великого поста.

Ранее сообщалось, что в Красноярске проходит эвакуация людей из нескольких школ после поступивших сообщений о «минировании».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.