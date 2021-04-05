В России выявили 8 646 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 646 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 817 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 343 пациента, полностью выздоровели 7 052 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 876), Санкт-Петербурге (707), Московской области (593), Ростовской области (240) и Нижегородской области (234).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 589 540 случаев коронавирусной инфекции, из них 100 717 — с летальным исходом. Вылечились 4 211 133 человека.

Ранее основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский рассказал, что отказ от вакцинации от коронавируса ведет к дальнейшему распространению заболевания и тяжелым экономическим последствиям для системы здравоохранения.