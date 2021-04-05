Гинцбург поделился самым смешным мифом о «Спутнике V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Александр Гинцбург рассказал, какой из мифов о российской вакцине «Спутник V» считает самым смешным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», — отметил он.

Кроме того, он напомнил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев предложил в шутку «отдать долг» и повысить эффективность вакцины AstraZeneca при помощи компонента российского препарата.

Ранее Гинцбург заявил, что в ЕС не спешат допускать на свой рынок российскую вакцину «Спутник V», потому что они опасаются ее высокого качества и конкуренции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».