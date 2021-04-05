Задержанным в Дубае россиянкам за съемку в голом виде грозит до полугода

Задержанным в Дубае за съемку в обнаженном виде россиянкам грозит до полугода тюремного заключения, организатору мероприятия — до 1,5 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство.

Ранее издание The Sun сообщало, что в Дубае полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала свыше десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе гостиницы Dubai Marina. По данным РИА «Новости», в общей сложности за съемку в обнаженном виде были задержаны 40 человек, в том числе 8 россиянок.

«Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхам ОАЭ (около $1390) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до 1,5 лет тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч дирхамов (около $14 тыс.)», — уточнил собеседник агентства.

Сотрудник диппредставительства РФ также не исключил, что в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан участницы скандальной фотосессии могут быть помилованы властями ОАЭ.