СК возбудил дело о гибели пятилетнего ребенка в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели ребенка и ранении двух жителей Донбасса в результате обстрела украинских силовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

3 апреля народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок. Кроме гибели ребенка, народная милиция также сообщила о ранении 66-летней бабушки погибшего и ранении 46-летнего мужчины из села Николаевка.

«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»)», — сказано в заявлении СК.

Ранее в Кремле назвали трагедией гибель 5-летнего ребенка в Донбассе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Украина также не соблюдает договоренности и ранее взятые обязательства, а решения о перестрелке принимаются на месте, без получения указаний от вышестоящих.