Музейный танк повредил фуру в Новосибирской области

В Новосибирской области столкнулись фура с перевозившимся на трале танком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Центрального военного округа.

Авария случилась на Ордынском шоссе, недалеко от села Верх-Тула. Согласно информации ЦВО, на трале везли музейный танк, и он задел прицеп стоявшего на обочине грузовика.

В результате происшествия никто не пострадал. Как писали в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте», при транспортировке у танка повернулась башня, в результате ствол пробил борт фуры. Причина аварии на Ордынском шоссе сейчас выясняется.

Ранее в Подмосковье произошло крупное ДТП, унесшее жизни нескольких военнослужащих. Грузовой автомобиль врезался в колонну автобусов, которые перевозили солдат срочной службы. Погибли четыре человека и сорок один получил травмы.