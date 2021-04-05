РФПИ договорился о производстве 100 млн доз «Спутника V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одним из ведущих индийских производителей вакцин и препаратов Panacea Biotec о выпуске в этой стране 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

В РФПИ отметили, что производство российской вакцины на предприятиях компании поможет обеспечить поставки препарата международным партнерам фонда.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии коронавируса.

«Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что в Индии за прошедшие сутки, 4 апреля, зарегистрировали 103 558 новых случаев заражения коронавирусом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.