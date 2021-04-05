Путин подписал закон о государственной защите силовиков

Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, которые подлежат госзащите, государственных служащих Вооруженных сил России, участвовавших в борьбе с терроризмом. В список также включили участников спецопераций и сотрудников Росгвардии, сообщается в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Документ, подписанный президентом России, расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным ФЗ.

В результате теперь госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, участвовавшие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Речь идет о ситуациях, когда жизни силовиков грозит опасность.

Ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Призывная кампания продлится до 15 июля.