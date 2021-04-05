Власти Чечни прокомментировали колонну всадников, направляющихся в Дагестан

Власти Чечни назвали «обычной конной прогулкой» колонну всадников, которые направлялись в Дагестан. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, пишет РИА «Новости».

«Нас удивляют попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы», — сказал Дудаев.

По его словам, это все «словесная манипуляция», ничего плохого не произошло. Он также призвал «провокаторов и тех, кого обманули», успокоиться, потому что между республиками нет никакого конфликта.

Ранее полиция Дагестана остановила в Новолакском районе участников конного похода из Чечни. Всадники держали чеченские флаги и кричали «Ахмат — сила!». На место прибыл начальник местного уголовного розыска, который попытался выяснить намерения конников.

После разговора с сотрудниками правоохранительных органов всадники покинули место. Куда они направились потом — неизвестно.

Позже в МВД объяснили причину конного похода чеченцев, пытавшихся попасть в Дагестан.