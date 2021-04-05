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Во время сезона цветения сакуры во Франкфурте, Германия, март 2020 года Во время сезона цветения сакуры во Франкфурте, Германия, март 2020 года

В Германии призвали к введению «переходного» локдауна

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В Германии глава Северного Рейна — Вестфалии и председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет выступил за введение в стране «переходного» локдауна для борьбы с третьей волной пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

«Мы близки к цели. Нам нужно сделать дополнительные усилия, и к этому я призываю сегодня», — сказал Лашет.

Он добавил, что эта мера необходима из-за высокой заболеваемости. Также министр напомнил слова специалистов, которые заявляют, что массовое тестирование на COVID-19 и отслеживание контактов как метод контроля распространения вируса работают только при низкой заболеваемости. По мнению Лашета, к новому локдауну можно добавить комендантский час, который вводят местные и региональные власти.

Локдаун может продлиться две-три недели, уточнил Лашет. Он призвал к сохранению режима удаленной работы, а также не открывать заведения общепита для посещения.

Кроме того, глава Северного Рейна предложил провести встречу канцлера Ангелы Меркель и глав регионов, запланированную на 12 апреля, на этой неделе.

Общенациональный режим ограничительных мер действует в Германии с 2 ноября прошлого года. Его начали смягчать в феврале 2021 года.

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