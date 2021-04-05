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Общество. Новости

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Британцам могут разрешить выезжать за рубеж

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Правительство Великобритании рассчитывает разрешить гражданам выезжать из страны с 17 мая. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон, пишет ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем это сделать с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить», — сказал Джонсон.

Политик заявил, что власти не хотят допустить повторного завоза вируса в страну. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что по всему миру растет заболеваемость коронавирусом, поэтому «необходимо быть реалистами».

В мире число заражений коронавирусом превысило 130 миллионов. В Великобритании коронавирусом заразились 4 373 798 человек, умерли 127 078 пациентов. Ранее стало известно, что страна начнет испытывать систему «иммунных паспортов» в апреле.

Пилотные испытания паспортов вакцинации в Великобритании начнутся уже в апреле. При этом предполагается, что широко применяться такие документы будут не раньше осени.

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