«Скопинский маньяк» не пришел на заседание суда по делу о новых ограничениях

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов не явился на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему ранее административных ограничений, сообщает РИА «Новости».

Первое заседание было назначено на 6 апреля, 10:00 (мск), оно должно было пройти в закрытом режиме. Однако к назначенному времени Мохов не явился. У зала суда его ждали журналисты.

Заседание по рассмотрению искового заявления отдела полиции о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Мохова отложено Скопинским районным судом на 15 апреля, уточнили агентству в районном суде.

Какие именно ограничения будет рассматривать суд, агентству не рассказали. Как сообщают местные СМИ, они касаются запрета на общение Мохова с журналистами.

Ранее «скопинский маньяк» был оштрафован на 1200 руб. за нарушение административного надзора.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к одной из жертв Екатерине Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей второй жертве Елене Самохиной.