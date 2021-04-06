Пассажира избили и столкнули на рельсы в Московском метрополитене

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину на станции метро «Сокольники». Во время конфликта злоумышленник столкнул оппонента на рельсы, говорится на сайте МВД по Москве.

Как сообщили в ведомстве, подозревается в совершении преступления 39-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы.

«Полицейские среагировали мгновенно. Они помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда и задержали подозреваемого, который пытался скрыться», — уточнили в пресс-службе МВД.

Следователи завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В феврале на северо-востоке Москвы двух пассажиров избили у станции МЦК. В отношении инспектора службы транспортной безопасности возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.