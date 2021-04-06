В Астраханской области паром с людьми и машинами унесло вниз по Волге

Паром с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге в Астраханской области из-за оборвавшегося троса. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в 14.00 (13.00 мск). Трос у парома оборвался из-за сильного ветра, паром отнесло вниз по течению на пять километров.

На пароме были 9 машин и 10 человек.

По данным МЧС, паром находился в селе Замьяны.

В настоящее время на месте работает оперативная группа Енотаевского местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что сейчас спасатели ожидают прибытия буксира для транспортировки парома к берегу, но сильный ветер пока препятствует этому.