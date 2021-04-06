Жителей обрушившегося дома в Красноярском крае не будут расселять

Стена жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась в Канске Красноярского края. Жительница дома Ирина Коплева рассказала «Газете.Ru», что после произошедшего первый замглавы города по вопросам жизнеобеспечения Петр Иванец пообещал им для временного проживания предоставить номера в местной гостинице.

«На месте суета. Все не знают, куда деваться, куда бежать. Тут пожарные, тут МЧС. Заместитель главы был здесь – Иванец, он нам предложил гостиницу «Сибирь», временное жилье недели на две», – рассказала жительница дома.

По словам жительницы дома, расселять их не собираются. Уже завтра строители приступят к реконструкции обрушенной части здания.

«Нет. Они нам делают реконструкцию, с завтрашнего дня приступают, реконструкция стены. Мы считаем, что это невозможно, но они считают такое возможным», – поделилась Ирина Коплева.

Стена жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась на улице Красноярская в городе Канске Красноярского края. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Всего в доме 32 квартиры. Накануне ЧП его жители жаловались местным журналистам на огромную дыру над умывальником. Официально аварийным это здание не признано.