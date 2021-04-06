Врач-инфекционист оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в ходе пресс-конференции заявил, что в России не ожидается резкого роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сейчас с вами находимся в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, — это продолжение снижения заболеваемости», — подчеркнул Малышев.

По его словам, на сегодняшний день показатели заболеваемости в стране держатся стабильно. Однако во многих других странах, наоборот, наблюдается значительный подъем.

Врач отметил, что в России в ближайшее время не ожидается повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как на протяжении последних недель «цифры достаточно стабильные».

«Я думаю, что третьей волны все-таки не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун — это путь в никуда. Он приводит к тому, что разрушается вся общественная жизнь, нарушается работа промышленности, ничего хорошего тут нет», — отметил Малышев, передает ТАСС.

Ранее российские врачи оценили сроки нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.