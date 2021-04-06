Украинские СМИ назвали организатора скандальной фотосессии в Дубае

Украинское издание «Страна.ua» узнало имя задержанного организатора скандальной съемки обнаженных девушек в Дубае, им оказался уроженец Киева Виталий Гречин.

По данным СМИ, в настоящее время Гречин проживает в Киеве, однако имеет американский паспорт: в возрасте 10 лет он переехал в Соединенные Штаты с родителями, получил там два высших образования и служил в армии США. После возвращения на Украину он работал в американском посольстве.

«Чем он зарабатывает в данный момент, доподлинно неизвестно. По одной версии, он занимается кредитованием, по другой — недвижимостью. Также ходят слухи, что он организовывает вечеринки для украинских депутатов», – указано в материале.

Кроме того, издание обращает внимание на множество фотографий Гречина в окружении девушек, снимки опубликованы в его социальных сетях.

«У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он «женат» на всех сразу», – рассказал «Стране.ua» источник, знакомый с предполагаемым организатором скандальной съемки.

Ранее стало известно, что полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала более десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе дубайской гостиницы Dubai Marina. Позже СМИ сообщали, что по делу об обнаженной фотосессии был задержан российский предприниматель.

Представители генконсульства России в Дубае и Северных Эмиратах сообщили, что среди задержанных девушек нет россиянок.