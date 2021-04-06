Стали известны сроки отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал сроки отключения отопления в столице. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, в городе планируют отключить отопление «традиционно в мае».

«Как только на улице в течение пяти суток установится температура выше +8°С», — сказал Бирюков.

Он также указал, что в 2020 году жители Москвы находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле.

Говоря о сроках подготовки столицы к новому зимнему сезону, Бирюков сообщил, что в текущем году все необходимые работы будут выполнены к 1 сентября.

Кроме того, он добавил, что до конца апреля в столице приведут в порядок после зимы около 2,5 тысячи инженерных сооружений. Речь идет о мостах, тоннелях, набережных и причалах, а также памятниках, уточнил чиновник.

Ранее «Известия» писали, что в России предложили повысить тарифы на тепло и электричество. По информации издания, это может произойти из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

До этого сообщалось, что рост цен на услуги ЖКХ в РФ оказался минимальным за последние 19 лет.