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Общество. Новости

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«Новая газета» назвала распыленные перед зданием редакции вещества

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Независимые эксперты по просьбе «Новой газеты» установили состав химического вещества, которое 15 марта распылили у входа в редакцию. Об этом сообщается на сайте издания.

Согласно результатам экспертизы, основные летучие компоненты вещества — 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол).

При попадании двух этих веществ в жидком виде на кожу или в организм человека, они могут вызвать аллергическую реакцию. 4-этилфенол и скатол не опасны при вдыхании в малых концентрациях, однако второй может вызвать раздражение дыхательных путей, удушье и кашель, отмечается в материале.

В «Новой газете» сообщили, что повторно обратятся к властям с требованием проверки случившегося.

Днем 15 марта у входа в здание, где находится редакция «Новой газеты», неизвестный распылил химическое вещество с неприятным запахом.

Полиция Москвы организовала проверку после заявления «Новой газеты» о «химической атаке» на редакцию.

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