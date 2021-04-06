Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации COVID-19

Новые мутации коронавирусной инфекции быстро распространяются в США. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, также в стране вновь увеличивается число новых случаев заражения COVID-19, а «количество госпитализаций больше не снижается».

«Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», — сказал Байден.

До этого Байден заявил, что у него есть теории о происхождении COVID-19.

Ранее стало известно, что в США нашли гибридный штамм коронавируса.

По последним данным, в США выявили уже 30 828 216 случаев COVID-19, 556 185 пациентов скончались.