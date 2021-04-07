Экс-губернатор Сергей Фургал заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который проходит обвиняемым по делу об организации убийств, получил положительный результат анализов на коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Его адвокат Михаил Карапетян отметил, что об инфицировании Фургал узнал во вторник, 6 апреля. По его словам, дальше экс-глава региона будет проходить медлечение, однако он не уточнил, будет ли его клиент перемещен из СИЗО «Лефортово».

«Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания», — сказал Карапетян.

Адвокат подчеркнул, что защита Фургала намерена передать ходатайство об изменении меры пресечения на ту, которая не требует содержания под стражей.

Ранее стало известно, что суд оставил Фургала под арестом еще на 3 месяца.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.