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Общество. Новости

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FT: ЕМА проверит «Спутник V» на соответствие мировым стандартам

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе проведет проверку соответствия клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам, сообщает газета Financial Times.

В планах ЕМА изучить соответствие испытаний «Спутника V» международному клиническом стандарту GCP.

«Соответствие этому стандарту обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических исследований достоверны», — указано в заявлении ЕМА.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждает, что клинические испытания «Спутника V» соответствуют международным стандартам.

«Нам не известно о каких-либо опасениях EMA относительно GCP, и утечки такого рода тревожной информации являются конкретными примерами попыток подорвать процесс утверждения EMA, который должен быть беспристрастным и недискриминационным», — заявил Дмитриев.

Инспекция ЕМА в следующем месяце также проверит производственные объекты «Спутника V» в России.

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