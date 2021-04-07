В Иркутске начали проверку из-за пакетов с человеческими останками

В прокуратуре Ленинского района города Иркутска заявили о начале проверки исполнения законодательства об отходах, санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки установлено, что в контейнере, размещенном на территории промбазы по улице Розы Люксембург города Иркутска, обнаружены пакеты с биологическими отходами», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией в одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на коммерческой основе.

Согласно поступившему в ведомство обращению, а также мониторингу СМИ, районная прокуратура организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства хозяйствующими субъектами законодательства об отходах.

Отмечается, что в результате проверки, в случае наличия необходимых оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в иркутском микрорайоне Ново-Ленино обнаружили свалку отдельных частей тела на территории промышленной базы. Местные жители подали заявление в полицию после того, как из контейнеров, которые привозились на свалку каждые два дня, стала вытекать и растекаться в лужи кровь.